شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: الرئيس الأمريكي طلب مساعدة رئيس وزراء أستراليا لضرب مصداقية تحقيق مولر والان مع التفاصيل

أوردت صحيفة نيويورك تايمز، الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب من رئيس الوزراء الأسترالي، أن يساعد وزير العدل بيل بار، في جمع معلومات لفتح تحقيق يهدف إلى ضرب مصداقية تحقيق روبرت مولر.

وأفادت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولَين أمريكيّين لم تكشف هويتيهما، بأن ترامب طلب ذلك في مكالمة هاتفية بينه وبين ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون.

وأوردت الصحيفة أن البيت الأبيض منع الوصول إلى محضر المكالمة بالطريقة نفسها التي منع بها الوصول إلى محضر المكالمة الأخيرة لترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأدت المكالمة التي طلب فيها ترامب من زيلينسكي فتح تحقيق ضد جو بايدن، منافسه الديموقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية في 2020، إلى فتح تحقيق في مجلس النواب الأمريكي ذي الغالبية الديموقراطية لعزل الرئيس.

وتحقق وزارة العدل الأمريكية في مصادر تحقيق روبرت مولر، عن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية، في 2016، الذي وصفه ترامب مراراً بـ "حملة اضطهاد سياسي".

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وأوردت الصحيفة أن ترامب طلب من موريسون المساعدة في مراجعة تجريها وزارة العدل حول مصادر تحقيق مولر، وطلب منه التحدث إلى بار.

وأفادت الصحيفة بأن التحقيق الأول لمكتب التحقيقات الفدرالي حول تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية في 2016، فُتح إثر تلقي إف.بي.آي معلومات من مسؤولين أستراليين.

ولاحقاً تولّى مولر التحقيق الذي فتحه مكتب التحقيقات الفدرالي في التدخل الروسي وحول تواطؤ بين مزعوم حملة ترامب وروسيا، بعد أن أقال الرئيس الأمريكي مدير إف.بي.آي، جيمس كومي.

وصباح الثلاثاء أعلن متحدث باسم الحكومة الأسترالية، أن كانبيرا "مستعدة دوماً للمساعدة والتعاون مع الجهود الرامية للتأكد من المواضيع التي يُحقق فيها".

وأضاف المتحدث أن "رئيس الوزراء أكد الأمر مجدداً في محادثة مع الرئيس الأمريكي".