شكرا لقرائتكم خبر عن عدن.. الإمارات تدعم ثانوية القدس بكراسي مدرسية والان مع التفاصيل
قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي كراسي مدرسية لثانوية القدس في منطقة الشعب بمديرية البريقة بمحافظة عدن.
وجاءت الاستجابة العاجلة من قيادة الهلال الأحمر الإماراتي بعد أيام من مناشدات وصور عرضها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت طلاب في الثانوية العامة يفترشون الأرض في إحدى القاعات الدراسية بسبب عدم توفر الكراسي في مدرسة القدس الأساسية والثانوية.
وأشاد مدير ثانوية القدس فهمي عمر بسرعة الاستجابة التي قامت بها دولة الإمارات عبر ذراعها الإنساني الهلال الأحمر الإماراتي من خلال توفير كراسي وطاولات للمدرسة بعد إن ظل الطلاب يجلسون على الأرض في فصول الدراسة.
يذكر أن ثانوية القدس تقع في قلب مدينة الشعب بمحافظة عدن وتعد من أقدم المدارس في عدن بنيت في خمسينيات القرن الماضي وتخرج منها نخبة من المسؤلين وقيادات في الدولة.
الجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي قطاع التعليم في اليمن أهمية خاصة من خلال بناء وترميم الكثير من المدارس وتوفير وسائل التعليم ودعم الطلاب بالحقيبة المدرسية.
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