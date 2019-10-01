شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا باليوم الوطني.. الصين تستعرض قوتها بعرض عسكري كبير والان مع التفاصيل

استعرضت الصين الثلاثاء قوتها بعرض عسكري هو الأكبر بتاريخ البلاد بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وضم العرض العسكري في بكين 15 ألف عسكري ومئات الدبابات والطائرات الحربية، بحضور أرفع المسؤولين في البلاد الذين تجمعوا على شرفة ساحة تيان أنمين حيث أعلن ماو تسي-تونغ تأسيس الصين الشعبية في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 1949.

وأعلن الرئيس شي جينبينج، مرتدياً زي ماو، عند إعلانه إطلاق الاحتفالات "لا شيء يمكن أن يزعزع أسس أمتنا العظيمة، لا شيء يمكن أن يمنع الأمة والشعب الصينيين من المضي قدماً".

وتجمع آلاف المشاركين في ساحة تيان أنمين، ملوحين بالرايات الحمراء مع مرور الرئيس الصيني أمام قوات العرض العسكري، قبيل بدئه، وهو أكبر عرض نظم في الصين على الإطلاق.

وافتتحت مروحيات العرض العسكري بتشكيلها رقم "70" في سماء العاصمة الصينية التي تعلوها سحابة من التلوث.

Advertisements

واستعرضت أهم التقنيات العسكرية الصينية، خصوصاً الصاروخ النووي العابر للقارات "دي أف-41"، الذي يعرض للمرة الأولى.

وهذا الصاروخ الذي يبلغ مداه 14 ألف كلم يمكن نظرياً أن يصل إلى الولايات المتحدة.

ويهدف الحدث إلى تحريك المشاعر الوطنية عبر الاحتفاء بصعود قوة الصين الشعبية في السنوات الماضية وتحولها لثاني قوة اقتصادية في العالم.

وتجرى الاحتفالات تحت رقابة مشددة، حيث سمح فقط لحشد اختير بعناية بمشاهدة العرض العسكري في جادة "السلام الأبدي" ببكين.

وتلا العرض العسكري مرور موكب كبير يضم 100 ألف شخص يسيرون حول 70 مركبة خاصة بالمهرجان، مع راية وطنية عملاقة وصورة لماو.

وانتهى اليوم بعرض للألعاب النارية أطلقت من ساحة تيان أنمين.