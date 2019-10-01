شكرا لقرائتكم خبر عن بالوثيقة.. العليمي يكلف وزراء إخوانين لمهاجمة التحالف والإنتقالي عبر قنوات الشرعية والان مع التفاصيل

كشفت وثيقة مسربة أسماء وزراء الحكومة اليمنية ومواعيد مقابلاتهم مع قنوات الشرعية المكلفين بالظهور لمهاجمة التحالف العربي المجلس الانتقالي الجنوبي.

وتكشف الوثيقة مدى الأوضاع التي تعيشها الشرعية اليمنية والمسؤولين في الحكومة الذين تحولوا إلى أدوات مع حزب الاصلاح المسيطر على الشرعية.

ومن خلال مدير مكتب الرئاسة اليمنية فإنه يوجه اولئك الوزراء بالظهور بمقابلات مع قنوات الشرعية لمهاجمة التحالف العربي خاصة الامارات العربية المتحدة الى جانب الجنوب والمجلس الانتقالي.

واعترف وزير بالحكومة ان الوزراء تم ترتيب لهم جداول للظهور بالقنوات اليمنية او مقابلات مع صحف معادية للتحالف لغرض مهاجمة الامارات والقضية الجنوبية .

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وقال الوزير ان غالبية الوزراء موافقين ويخضعون لتوجهات حزب الاصلاح التي يوجههم بها العليمي .

وهناك بعض الوزراء يرفضون الظهور واجراء تلك المقابلات فيتم تهديدهم من قبل العليمي بالتغيير او خصم مبالغ مالية عليهم.

ويستخدم حزب لاصلاح شرعية الرئيس اليمني هادي لتحقيق رغباته السياسية وتنفيذ أجندات الحزب الموجهة من قبل التنظيم الدولي للإخوان المسلمين ودولة قطر والتي في غالبها سياسات تستهدف دور التحالف العربي وتسعى لاعاقته عن المعركة الشرسة الذي يخوضها التحالف ضد ايران واتباعها في اليمن .