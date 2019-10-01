محكمة إيرانية تقضي بحبس شقيق روحاني 5 سنوات بقضايا فساد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، إن محكمة في طهران قضت بحبس شقيق الرئيس حسن روحاني خمس سنوات. وصدر في مايو أيار حكم بسجن حسين فريدون، شقيق روحاني، لمدة لم تحدد في قضية فساد. وأكدت وكالة فارس نقلا عن المتحدث غلام حسين إسماعيلي إن القضاء أصدر حكما بالسجن خمس سنوات على فريدون لكنه قد يواجه مزيدا من الاتهامات في قضية أخرى. ولم يذكر تفاصيل.

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