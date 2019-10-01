التصويت المبكر بالإمارات واليوم الوطني للصين.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، تتابعون: قرقاش: المجلس الوطني الاتحادي القادم بالإمارات سيكون "تاريخيا"، ومصادر لـ"العين الإخبارية" تكشف عن انتشار جديد للإرهابيين جنوب ليبيا، ورئيس الصين في اليوم الوطني: ما من قوة تهز أمتنا، وبولتون: كوريا الشمالية لن تتخلى عن أسلحتها النووية.

كما تتابعون أيضا في عالم السياسة: الكباشي لـ"العين الإخبارية": قرار بإطلاق سراح 15 متهما بمحاولة الانقلاب، والسعودية ترحب بتشكيل اللجنة الدستورية في سوريا، والبرلمان المصري يستعد لدورة حاسمة تخرس دعاوى التحريض، و"تليجراف": جونسون سيكشف للاتحاد الأوروبي الثلاثاء خطة الخروج من بريكست.

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وفي الاقتصاد تطالعون: وول ستريت تفتح مرتفعة بدعم من أبل، مسؤول بـ"أرامكو" يؤكد عودة إنتاج النفط لمستوى ما قبل الهجمات، الإيرانيون يهربون من نار البطالة إلى كردستان العراق، وزيرة التخطيط المصرية: التحول الرقمي بداية لخفض معدلات الفساد الإداري.

فنياً تقرأون: هند صبري تكشف عن شراكتها في "طيارة": فخورة بـ"سقفة"

وإلى الرياضة؛ حيث يبرز: قبل مواجهة بروج بدوري الأبطال.. عودة إيسكو ومارسيلو لقائمة ريال مدريد

وتتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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