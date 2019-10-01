محكمة إيرانية تقضي بالإعدام على متهم بالتجسس لصالح أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت محكمة إيرانية، الثلاثاء، بإعدام شخص وسجن شخصين آخرين 10 سنوات بتهمة التجسس للولايات المتحدة الأمريكية. وقال متحدث قضائي في تصريحات له، إن المحاكم الإيرانية حكمت على شخص واحد بالإعدام بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة. كما حكمت المحكمة بسجن شخصين آخرين لمدة 10 سنوات بسبب نفس الجريمة، وحبس شخص رابع لمدة 10 أعوام بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.

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