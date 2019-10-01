تعرف على 12 شرطا يخولك للحصول على التأشيرة السياحية السعودية

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365

فور إعلان المملكة العربية السعودية تدشين التأشيرة السياحية أصبحت متاحة الآن عبر الإنترنت لكل دول العالم؛ فالتقديم متاح لجميع الدول التي لها علاقات دبلوماسية مع المملكة وتبلغ قيمة التأشيرة 440 ريالاً سعودياً.



وتنقسم التأشيرة إلى نوعين؛ الأول هو الإصدار الفوري والحصول على التأشيرة عند الوصول والدخول مباشرة من منافذ المملكة الستة، وهي: مطار الملك خالد بالرياض، مطار الملك فهد بالدمام، مطار الملك عبدالعزيز بجدة، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، منفذ جسر الملك فهد البري، منفذ البطحاء البري وهذه الخدمة متاحة فقط لعدد 49 دولة.

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أما النوع الثاني من التأشيرة وهي عند التقديم عليها لباقي الدول، وعددها ما يقارب من 145 دولة ورعاياها يقدمون على طلب التأشيرة الإلكتروني، ثم يراجعون الممثلية السعودية في دولهم.

وتمنح التأشيرة فوراً حالة اكتمال الأوراق واستيفاء المتطلبات وهي: تعبئة الطلب الإلكتروني، ووجود جواز سفر سارٍ 6 أشهر، والحصول على التأمين الطبي المعتمد لدى المملكة، وتسجيل عنوان الإقامة في المملكة، ودفع رسوم التأشيرة، وألا يقل العمر عن 18 عاماً ما لم يكن برفقة والديه، ووجود تذكرة ذهاب وعودة مفعلة، وإثبات حجز الإقامة في المملكة، وتقديم شهادة العمل، وتعريف بالدخل، وكشف حساب بنكي، وتقديم خط سير الرحلة في السعودية.

ويحصل المستوفي لتلك الشروط على كل مزايا التأشيرة السياحية من حيث مدة صلاحيتها وهي عام كامل وتكون فترة الإقامة 90 يوماً خلال السنة الواحدة والتكلفة واحدة لجميع الجنسيات مع التشديد على الالتزام بلائحة الذوق العام وعدم دخول مكة المكرمة والمدينة المنورة لغير السياح المسلمين وفي اوقات غير موسم الحج.