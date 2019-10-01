الرئيس الصيني يؤكد أنّ "ما من قوة" في العالم يمكنها أن تهز دعائم الأمة الصينية

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

الرئيس الصيني

كتب متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، الثلاثاء، أنّ "ما من قوة" في العالم يمكنها أن تهز دعائم الأمة الصينية.



جاء ذلك في خطاب ألقاه في بكين في مستهل الاحتفالات بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وانطلقت الاحتفالات الضخمة بهذه المناسبة بـ70 طلقة مدفعية أطلقت من ساحة تيان إنمين التي ازدانت بملصقات عملاقة كتب عليها "العيد الوطني 1949-2019".

وبعدما، أعلن رئيس الوزراء لي كيقيانج انطلاق الاحتفالات، وقف الرئيس شي وحشد من القادة الحاليين والسابقين على وقع عزف النشيد الوطني، ثم اعتلى شي المنصة لإلقاء خطابه.

بعدها استعرض شي وسائر أعضاء القيادة الوحدات العسكرية المشاركة في العرض العسكري الضخم التي تقدمتها الوحدات الراجلة ومن ثم السيارة.

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وبمشاركة 15 ألف جندي ومئات الدبابات وصواريخ وطائرات حربية يتوقع أن يكون هذا العرض أحد أضخم الاستعراضات العسكرية التي تشهدها بكين.

والهدف هو تجسيد بروز أمة حققت خلال سبعين عاما نقلة بالغة الأهمية من وضعية الرجل المريض في آسيا إلى ثاني قوة اقتصادية في العالم.

وتعكس خطوات الجنود المنضبطة خلال الاستعراض، السلطة المعززة للحزب الشيوعي منذ تولي شي الرئاسة عام 2012.

وكان شي قد زار، الإثنين، مع كبار قادة الحزب الشيوعي الحاكم ساحة تيان انمين، حيث يوجد ضريح ماو الذي توفي عام 1976.

ونقلت " تشايناديلي" عن الرئيس الصيني قوله" فى هذه اللحظة ، فإن الشعب الصينى من جميع المجموعات العرقية وجميع أبناء الأمة الصينية فى الداخل والخارج يفخرون ويعربون عن خالص تمنياتهم لوطننا بفرح عظيم".

وقد تعهّد الرئيس الصيني، الإثنين، بالمحافظة على مبدأ "بلد واحد ونظامين" في هونج كونج، بعد شهور من المظاهرات في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.