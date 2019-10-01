لأول مرة.. إيران تعترف بشكل صريح وتحدد مكان انطلاق هجمات ارامكو الارهابية

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

أرامكو

كتب الخليج 365

أكد علي جعفر زاده، نائب مدير مكتب ممثلية ما يسمى بـ “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” في الولايات المتحدة، إن القيادة العليا في إيران هي من اتخذ قرار شن هجوم “أرامكو” في السعودية.



وطبقا لممثل المعارضة الإيرانية في الولايات المتحدة، فإن قوات الحرس الثوري الإيراني، نفذت الهجوم، الذي استهدف منشآت نفطية سعودية يوم 14 سبتمبر.

وأضاف جعفر زاده، في مؤتمر في شنطن اليوم: “اتخذ القرار بشكل شخصي من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي، وشاركت القيادة العليا في إيران، بما في ذلك قيادة الحرس الثوري في تخطيط وتنفيذ العملية”.

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وأكد أنه تلقى هذه المعلومات، من منظمة “مجاهدي خلق”، التي حصلت عليها، من “مصادر تابعة لها بداخل النظام الإيراني، بما في ذلك من داخل الحرس الثوري”.

وقال: “تم اتخاذ القرار النهائي، يوم 31 يوليو عام 2019، في اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي يرأس اجتماعاته الرئيس حسن روحاني، ويحضرها وزير الخارجية محمد جواد ظريف بصفته عضوا فيه. وحضر اللقاء، ممثلون عن الحرس الثوري”.

وزعم جعفر زاده، بأن هجوم “أرامكو”، نفذ من جنوب غرب إيران – من محافظة خوزستان، وبالذات من قاعدة “اوميدية” العسكرية، التي عادة تستخدمها الوحدات العسكرية العادية في الجيش الإيراني، وليس الحرس الثوري.

وأضاف جعفر زاده، أنه تم خلال هجوم “أرامكو”، استخدام صواريخ مجنحة محلية عالية الدقة من طراز “يا علي”.

مراقبون سياسيون عدوا هذا التصريح الإيراني اعترافاً واضحاً بقيام طهران بالهجوم الارهابي على أرامكو، وفي الوقت نفسه تكذيب لمزاعم الحوثيين بأنهم من قصفوها، وإثبات أكثر على تبعيتهم لإيران وأنهم مجرد كومبارس في لعبتها الوسخة في المنطقة.