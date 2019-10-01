القيادة تهنئ رئيس جمهورية غينيا بذكرى استقلال بلاده

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة للرئيس البروفيسور ألفا كوندي، رئيس جمهورية غينيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما عبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية غينيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.