شكرا لقرائتكم تعيين المهيني مديراً عاماً لـ"العربية" و"الحدث" والخطيب إلى "الشرق" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مجلس مديري العربية الثلاثاء عن تعيين الأستاذ ممدوح المهيني، مديراً عاماً للشبكة، الذي كان يشغل موقع نائب المدير العام.

وجاء هذا التعيين، إثر استقالة وانتقال الدكتور نبيل الخطيب مدير عام الشبكة، للعمل في مشروع إعلامي كبير، (محطة الشرق)، الذي سيتولى إطلاقه وإدارته بالتعاون مع بلومبيرغ الدولية وفق بيان صادر عن المجموعة السعودية للأبحاث والنشر.

ويعد ممدوح المهيني من أبرز الإعلاميين السعوديين الشباب، الذين تميزوا في السنوات الأخيرة، وسبق أن تقلد رئاسة تحرير المواقع والمنصات الرقمية للشبكة على مدى أربع سنوات، انتقل بعدها لتولي منصب نائب المدير العام قبل نحو عام.

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كما يأتي تعيين المهيني لتعزيز توجه "العربية" و"الحدث"، نحو قطاعات واسعة من الشباب العربي، من خلال المنصات الرقمية والتلفزيونية الثرية التي "تتميز بها مجموعة "العربية.

وقال مجلس مديري العربية الإخبارية في بيان له إنه يتوجه بالشكر والتقدير للدكتور نبيل الخطيب على جهوده خلال توليه لموقعه ورفعه مستوى أداء المحطتين، ومساهمته في إطلاق مشاريع تخدم التحول الرقمي الاستراتيجي للمؤسسة، وإطلاق هوية جديدة، إضافة إلى الاستديوهات الجديدة الجاري العمل على تنفيذها حاليا، وستكون جاهزة خلال فترة قصيرة

وأعلن أن الدكتور الخطيب سيستمر في تقديم الاستشارات لمجلس التحرير.

إلى ذلك، أكد المجلس ثقته بقدرات الأستاذ ممدوح المهيني المهنية لإدارة هذا الصرح العربي الإخباري الرائد، والارتقاء به نحو مزيد من النجاحات والإنجازات.