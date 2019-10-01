تعديل وزاري يشمل 8 وزارات.. وتغييرات في المحافظين

كتب: ضياء السقا
ترددت أنباء، عن إجراء تعديل وزاري يشمل 8 وزارات، خلال الأيام المقبلة، فضلا عن حركة تغيير في المحافظين.
وبحسب موقع "البوابة نيوز"، تجرى حاليًا عملية تقييم شاملة لأداء جميع الوزراء والمحافظين ونوابهم، ربما تؤدي في النهاية لتعديل وزاري في بعض الحقائب لرفع مستوى الإنجازات.
وكشف الموقع، أنه سيتم الإعلان عن تعديلات وزارية تشمل وزارات "السياحة، الصحة، التعليم، الصناعة، قطاع الأعمال، الثقافة، والتعليم العالي، والزراعة، بالإضافة إلى تعديلات شاملة في المحافظين نظرًا لإخفاقهم في تحقيق الأهداف المرجوة.
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