كلمات مؤثرة من الملك سلمان وولي عهده بعد مقتل الحارس عبد العزيز الفغم

كتب: ضياء السقا

استقبل الملك سلمان، وولي عهده، الإثنين، أسرة وذوي الفقيد اللواء #عبدالعزيز_الفغم، الحارس الخاص للعاهل السعودي، والذي قُتل السبت الماضي، على يد صديق له.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أثنى الملك سلمان على إخلاص اللواء عبد العزيز الفغم وتفانيه في خدمة وطنه، كما عبر عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد.

وفي سياق متصل، عبر ولي العهد، محمد بن سلمان، عن خالص العزاء لأسرة وذوي الفقيد، مؤكدا أن وفاة "الفغم" مؤلمة على الجميع، منوها بتفانيه وإخلاصه في أداء مهام عمله، سائلا الله عز وجل أن يتقبل الفقيد في فسيح جناته.

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وكان المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، قد كشف تفاصيل مقتل حارس الملك، قائلا: "إنه في مساء يوم السبت عندما كان اللواء عبدالعزيز الفغم في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعي ممدوح بن مشعل آل علي، يحمل الجنسية السعودية".

وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء عبدالعزيز الفغم وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء عبدالعزيز الفغم، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.

وأوضح المتحدث أنه عند وصول الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضا الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن، ومقتل اللواء عبدالعزيز الفغم بعد نقله للمستشفى جراء إصابته برصاص الجاني.

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