RT: القضاء الإيراني أصدر حكما بالسجن 5 سنوات بحق شقيق روحاني لقبوله رشاوى

أفادت قناة "​روسيا اليوم​" في ​إيران​ بأن "​القضاء الإيراني​ أصدر حكما بالسجن 5 سنوات بحق حسين فريدون شقيق الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، بعد إدانته بقبول رشاوى"، موضحةً بأن "حسين فريدون وهو شقيق ومستشار روحاني الخاص أوقف في تموز عام 2017، بعد أن ذكر اسمه في قضايا فساد عدة، وأشار القضاء آنذاك إلى أنه متهم بارتكاب جرائم مالية".

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