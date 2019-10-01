خوري: مصرف لبنان كان يعمل للمحافظة على العملة الصعبة الاحتياطية لديه بهدف الدفاع عن الليرة

اعتبر الوزير السابق رائد خوري في حديث اذاعي أن "التعميم الذي سيصدره ​مصرف لبنان​ اليوم واضح وسهل والمصرف المركزي بأدواته كان يعمل للمحافظة على العملة الصعبة الاحتياطية لديه بهدف الدفاع عن الليرة".

ورأى خوري أن "البنك المركزي كان يلعب دوره ودور الحكومة في بعض الأماكن وهو يحمل أكثر من "بطيخة" ومن واجبات الحكومة مواكبة المصرف المركزي"، مشيرا الى ان "هدفنا يجب أن يكون تحفيز الاستثمارات وهذا دور الحكومة".