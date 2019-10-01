عسيران: لبنان فقد مركزه الاقتصادي ببهذا المشرق ولم نتمكن من اعادة بلورة رسالته

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي عسيران ان "ما يشغل بال المجتمع اللبناني بأسره هو الاحوال الاقتصادية التي تتراجع يوما بعد يوم وهو حال يعود الى فترة بعيدة حيث ان لبنان فقد مركزه الاقتصادي بهذا المشرق ولم نتمكن من اعادة بلورة رسالة للبنان".
وفي تصريح له، لفت عسيران إلى أنه "في العام 1973 أعددت 70 سفينة تنتظر تفريغ حمولتها في المرفأ في بيروت و20 ناقلة نفط تنتظر تعبئة البترول الاتي عبر التابلين في الزهراني وحينها كانت تقلع من مطار بيروت الدولي طائرة كل 5 دقائق وها نحن اليوم من اين نأتي بالمال، الشعب يئن، والرؤية مفقودة والدولة عاجزة ، في لبنان كان هناك مصب للبترول في الشمال واخر في الجنوب وكانت هناك مصفاتان الاولى في الزهراني والثانية في الشمال وقوام الدولة كان جدا مهما من حيث الدعامة الاقتصادية التي كانت تدر الاموال على الخزينة".
وأشار إلى أن "المشكل في عمق ما هو توجه لبنان الاقتصادي وما هي الفلسفة التي يتوجب علينا ابتداعها بعد ان سقطت الفلسفة الاقتصادية منذ 50 سنة جراء الفتن والحروب والتهجير والاحتلال الاسرائيلي"، لافتاً إلى انه "علينا ان نرى كيف نجتمع لبلورة طريق لانقاذ لبنان والشعب اللبناني وان نرفع من شأنه، اننا جميعنا مدعوون لرؤية موحدة لان الضرر في حال وقع لا سمح الله سيكون على الجميع وليس هناك من استثناء لاحد".
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