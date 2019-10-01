نجاح واكيم: في مثل هذا اليوم من العام ١٩٨٧ حاول جعجع اغتيالي وطوبوه قديسا

اشار النائب السابق ​نجاح واكيم​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى انه "في مثل هذا اليوم من العام ١٩٨٧ حاول رئيس ​حزب القوات اللبنانية​ ​سمير جعجع​ اغتيالي ، أنا وأسرتي كلها، إبادة جماعية"، مشيرا الى ان "العناية الإلهية أنقذتنا ، ولكن آخرين تمكن منهم"، متسائلا:"ألهذا السبب طوبوه قديسا؟ كم قديسا مثله عندنا في هذا البلد موزعين على ​العائلات الروحية​".

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