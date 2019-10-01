توقيف تاجر مخدرات في عين الحلوة وتسليمه الى مخابرات الجيش

أوقفت القوة المشتركة الفلسطينية في ​مخيم عين الحلوة​، فجرا تاجر ​المخدرات​ ص.ا.(الملقب شيخان) والمطلوب بعدد كبير من مذكرات الاتجار بالمخدرات إلى ​الاجهزة الامنية​ اللبنانية. وتم تسليمه إلى ​مخابرات الجيش اللبناني​ عند حاجز الحسبة.

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