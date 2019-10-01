القصيفي اختتم زيارته الى سيدني بلقاء مع ممثلي القيادات الروحية اللبنانية

اثنى نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي خلال لقائه عددا من ممثلي الطوائف في استراليا على "الدور الذي تقوم به القيادات الروحية اللبنانية في جمع شمل اللبنانيين تحت مظلة القيم التي تركز بها الأديان السماوية، وإبقاء الصلات متينة بين شطري الوطن، خصوصا في هذه الأحوال التي يتعرض فيها لضغوط تهدد استقراره".

كما زار القصيفي الشاعر فؤاد نعمان الخوري الذي قدم له مجموعة من أعماله الشعرية.

وأقامت مجموعة "عنداري غروب" عشاء وداعيا على شرف القصيفي، وتحدث في المناسبة كل من باخوس جرجس وجورج وريتشارد عنداري منوهين بزيارة نقيب المحررين الى استراليا، فيما شكر النقيب القصيفي آل عنداري على التكريم والمركز الثقافي على دعوته الى زيارة استراليا.

ونظم رجل الاعمال سركيس ناصيف رحلة بحرية في خليج ​سيدني​ على شرف النقيب القصيفي، ليختتم زيارته بلقاء مع رئيس واعضاء المركز الثقافي ولجنة الاصدقاء قبل عودته الى لبنان.

