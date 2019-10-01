اشار مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، الى ان قوة اسرائيلية مدعومة بسيارتي جيب هامر مشطت الطريق العسكري ما بين ​الغجر​ ووادي العسل مرورا ب​العباسية​، وكان عناصر الدورية يتوقفون بمحاذاة السياج لتفقد اجهزة المراقبة والكاميرات المثبتة على البوبات ​الحديدة​ عند هذا السياج، وسجل في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة ثابتة وظرفية للجيش اللبناني و​قوات اليونيفيل​ في نقاط قريبة من السياج لمراقبة الوضع.

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: دوريات اسرائيلية تمشط الحدود بمحاذاة السياج لتفقد اجهزة المراقبة والكاميرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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