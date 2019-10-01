سكرية: ماكرون أكد للحريري ان لبنان لم يطبق توصيات سيدر

اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​الوليد سكرية​ الى ان "هناك عدة شروط فُرضت على ​لبنان​ في ​مؤتمر سيدر​ ومنها اقتطاع 15 بالمئة من الموظفين في ​القطاع العام​ ووقف الدعم على ​الكهرباء​"، لافتا الى ان "الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ اكد لرئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ان لبنان لم ينفذ اي شيء من توصيات مؤتمر سيدر".

وفي حديث تلفزيوني أوضح سكرية أن "​البنك المركزي​ وضع كل ودائع المصارف تحت يده"، متسائلا:"هل رفع سعر صرف الدولار مخطط له لخفض العجز بحسب شروط سيدر؟"، مؤكدا ان "رفع سعر صرف الدولار يخفض الاستيراد من الخارج".

من جهة اخرى اعتبر سكرية ان "الحكم في لبنان ربط نفسه بالسياسات الاميركية والسعودية"، مشيرا الى ان "العراق هو من اهم الاسواق التي تستقبل الانتاج الزراعي والمشتقات الزراعية اللبنانية واعادة فتح معبر البوكمال يساعد لبنان على تصدير انتاجه".

