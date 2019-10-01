لفت النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "معبر ​البوكمال​، شريان التجارة والتنقّل بين ​بغداد​ ودمشق و​بيروت​، فُتِح أمس رغم العراقيل التي مارستها ​أميركا​ وإسرائيل، لكن بعض ​لبنان​ المفلّس لا يزال يصرّ على خنْق نفْسه "بمحاصرة" ​سوريا​ متوهّماً إسقاط الأسد"، مضيفا: "تصالح خصمان، لكن كلب أحدهما بقي يعوي حتى أسكته سيّده! منيح كلب، بس مش هالقدّ".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد: بعض لبنان المفلّس لا يزال يصرّ على خنْق نفْسه "بمحاصرة" سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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