رئيس الوزراء تشيكيا دعا الاتحاد الأوروبي للتواصل مع سوريا بدلاً من فر

دعا رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش ​الاتحاد الأوروبي​ إلى "التواصل مع ​الدولة السورية​ لحل الأزمة في ​سوريا​ عوضاً عن فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب ضدها"، مشيرا الى ان "الاتحاد الأوروبي فرض إجراءات أحادية الجانب على سوريا في الوقت الذي من المفترض أن يتواصل معها"، مؤكدا ان "​تشيكيا​ هي الدولة الوحيدة من بين دول الاتحاد التي أبقت سفارتها في دمشق".

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