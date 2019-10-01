القضاء الإيراني يصدر حكما بالإعدام على جاسوس أميركي

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران غلام حسين إسماعيلي أن القضاء الإيراني أصدر حكما بالإعدام على جاسوس أميركي لكن تم استئناف الحكم وأحكاما بالسجن لمدة 10 سنوات بحق 3 آخرين بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وكذلك سجن شخص رابع لمدة 10 سنوات بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.
وكانت إيران أعلنت في حزيران أنها فككت شبكة تجسس إلكترونية كبيرة تديرها وكالة المخابرات المركزية الأميركية وأن عددا من الجواسيس الأميركيين ألقي القبض عليهم في دول مختلفة جراء ذلك.
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