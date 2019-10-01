اشار ​الكرملين​ الروسي الى ان جميع المبادرات حول ​الاتفاق النووي​ لم تقدم النتائج المرجوة والوضع يبقى متوترا. ولفت الكرملين الى ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم مناقشة الوضع في مضيق هرمز والاتفاق النووي مع الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني اليوم في أرمينيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: جميع المبادرات حول الاتفاق النووي لم تقدم النتائج المرجوة والوضع يبقى متوترا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.