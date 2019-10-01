ترمب يصعد هجومه مع تقدم التحقيق حول قضية أوكرانيا









اسماء السيد - واشنطن: عزز الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين هجماته على الديموقراطيين الذين أمروا محاميه الشخصي بتسليمهم وثائق تتعلق بقضية أوكرانيا، وذلك على خلفية بدء إجراءات عزله.

في سياق من التوتر المرتبط بهذه القضية، أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن الرئيس الأميركي طلب مساعدة رئيس وزراء أستراليا لجمع معلومات تساعد على ضرب مصداقية تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

وقام الكونغرس الأميركي، الذي يحقق في ممارسة ترمب ضغوطًا على نظيره الأوكراني ليقوم بتحقيقات مرتبطة بخصمه المحتمل في انتخابات 2020 جو بايدن، بتصعيد الموقف. وتلقى المحامي الخاص لترمب، رودي جولياني، أمرًا بتسليم وثائق مرتبطة بالملف.

كتب الديموقراطيون في بيان يلزمون جولياني فيه بتقديم الوثائق ذات الصلة بحلول 15 أكتوبر المقبل أن "رفضك أو عدم امتثالك لهذا الأمر الزجري سيكون دليلًا على إعاقة التحقيق الجاري في مجلس النواب". ويبدو أن استطلاعًا جديدًا للرأي لجامعة كينيباك سيعزز قلق الرئيس الأميركي.

وأظهر الاستطلاع تزايد عدد الناخبين الذين يعتبرون أنه يتعيّن إقالة ترمب. وفيما كانت نسبتهم 37% في الأسبوع الماضي، باتت حاليًا 47%، مقابل نسبة مساوية تمامًا لمن يعتبرون أنه لا تجب إقالة الرئيس.

صعد ترمب الاثنين لهجته على تويتر، متحدثًا خصوصًا عن وجوب توقيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب المنتمي الى الحزب الديموقراطي والمشرف على التحقيق آدم شيف. وقال ترمب "قام آدم شيف، بشكل غير قانوني، بإعلان خاطئ ومروع، حول محادثتي مع الرئيس الأوكراني... هل يجب توقيفه بتهمة الخيانة؟".

وقبل ستة أيام، فتح مجلس النواب تحقيقاً بشبهة اساءة استخدام الرئيس لسلطته خلال مكالمة هاتفية جرت بينه وبين نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي. وسيتقرّر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوّت على توجيه اتّهام رسمي إلى الرئيس، وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ، الذي يعود إليه أمر إدانة ترمب وعزله أو تبرئته، وبالتالي استمراره في منصبه.

يؤكد ترمب ان مكالمته مع الرئيس فولوديمير زيلنيكسي لا تنطوي على ما يستحق الاستهجان. وقال من المكتب البيضاوي "هذا الاتصال كان مثالياً"، متهماً المبلّغ الذي أطلق هذه القضية بأن بلاغه يحتوي على عناصر غير دقيقة. وأصدر النواب الديموقراطيون الجمعة أولى أوامر الإحضار، وأمروا خصوصاً وزير الخارجية مايك بومبيو، بأن يقدم لهم وثائق ضرورية للتحقيق.

Advertisements

وأكد مسؤول في الخارجية الأميركية الاثنين لوكالة فرانس برس أن بومبيو كان من بين الأشخاص الذين أصغوا للاتصال.

بعد أوكرانيا، أستراليا؟

يمكن لمكالمات هاتفية أخرى أيضاً أن تلاحق الرئيس الأميركي مع تعزيزها شكوك استخدام القوة الدبلوماسية الأميركية لأغراض شخصية. وأوردت صحيفة نيويورك تايمز الإثنين أنّ الرئيس الأميركي طلب من رئيس الوزراء الأسترالي أن يساعد وزير العدل بيل بار على جمع معلومات بغية فتح تحقيق يهدف إلى ضرب مصداقية تحقيق روبرت مولر.

ومنع البيت الأبيض الوصول إلى محضر المكالمة بالطريقة نفسها التي منع بها الوصول إلى محضر المكالمة الأخيرة لترمب مع نظيره الأوكراني. وفي بيان الثلاثاء، أكد متحدث باسم الحكومة الأسترالية أن كانبيرا "حاضرة دوماً للمساعدة والتعاون في جهود إيضاح موضوعات خاضعة للتحقيق"، مضيفاً أن "رئيس الوزراء أكد من جديد هذا الموقف في حديث مع الرئيس" الأميركي.

مدركاً لتأثير هذه التطورات في الانتخابات الرئاسية التي تجري بعد 400 يوم، صعد ترمب هجومه. وأثار ترمب الاستغراب بإعادة تغريده تصريحات أدلى بها القس المعمداني روبرت جيفريس لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية حذّر فيها من مخاطر اندلاع "حرب أهلية" إذا ما جرى عزل الرئيس.

واقتبس ترامب تصريحات جيفريس كاتبا "إذا نجح الديموقراطيون في إقالة الرئيس من منصبه (وهو ما لن ينجحوا فيه) سيؤدي ذلك إلى شرخ أشبه بحرب أهلية لن تشفى منه بلادنا". واستدعت تغريدة ترمب إدانات من نواب جمهوريين، بينهم آدم كينزينغر النائب عن إيلينوي.

جاء في تغريدة أطلقها كينزينغر "لقد زرت دولا دمرّتها حرب أهلية"، مضيفا ردًا على ترمب "لم أتخيل يوما أن يكرر رئيس تصريحا كهذا. إنه أمر يتخطى الاشمئزاز".

اقتصر عدد منتقدي ترمب في الحزب الجمهوري على خلفية المكالمة الهاتفية مع الرئيس الأوكراني على قلة من نواب الحزب، إلا أن السناتور الجمهوري عن ولاية أريزونا جيف فليك طالبهم الإثنين بالخروج عن صمتهم.

وكتب فليك في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية "زملائي في الحزب الجمهوري، لقد حان الوقت للمخاطرة بمسيرتكم المهنية من أجل مبادئكم". وتابع "سواء كنتم تعتقدون أن الرئيس يستحق العزل أم لا، أنتم تعلمون أنه لا يستحق أن ينتخب مجددا".