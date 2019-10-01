رئيس البيرو يحلّ البرلمان والنواب يردّون بتعليق صلاحياته









اسماء السيد - ليما: أعلن الرئيس البيروفي مارتن فيزكارا الإثنين حلّ البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، في خطوة سارع البرلمان إلى الردّ عليها بتعليق ممارسة الرئيس لصلاحياته، الأمر الذي فاقم أزمة المؤسّسات في البلاد.

قال فيزكارا في خطاب بثه التلفزيون "لقد قرّرت حلّ الكونغرس والدعوة إلى انتخابات تشريعية" قبل عام ونصف عام من موعدها المقرر أصلًا في أبريل 2021.

وأوضح الرئيس اليميني الشعبوي أنّه لم يجد بدًّا من حلّ البرلمان، بعدما خلص إلى أنّه "لا يمكن التوصّل إلى اتفاق مع المعارضة"، في إشارة إلى الخلاف حول طريقة تعيين قضاة المحكمة الدستورية، وهو موضوع أشعل نقاشًا صاخبًا في البرلمان.

لكنّ ردّ البرلمان، الذي يسيطر عليه أنصار الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري (1990-2000)، لم يتأخّر، إذ سارع النواب إلى التصويت على قرار علّقوا بموجبه ممارسة الرئيس لصلاحياته، وذلك بدعوى "العجز الأخلاقي"، وأوكلوا صلاحياته إلى نائبة الرئيس مرسيدس أراوز.

أراوز تؤدّي اليمين

على الفور أدّت أراوز، الخبيرة الاقتصادية البالغة من العمر 58 عامًا، اليمين الدستورية أمام رئيس البرلمان بيدرو أولايخيا، الذي أعلن من ناحيته أنّ النواب سيصوّتون الجمعة على مذكرة لعزل الرئيس فيزكارا نهائيًا.

وكان من المقرّر أن تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد في أبريل 2021. ويعود آخر حلّ للبرلمان في البيرو إلى 5 أبريل 1992 في عهد ألبرتو فوجيموري (1990-2000).

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المحكمة الدستورية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، تنظر حاليًا بطلب لإطلاق سراح زعيمة المعارضة كيكو فوجيموري، ابنة الرئيس السابق الموقوفة منذ 11 شهرًا في إطار تحقيق في قضية فساد ضخمة.

وتمتلك المعارضة غالبية في البرلمان، لكنّ شعبيتها تسلك مسارًا انحداريًا، على عكس شعبية الرئيس، الأمر الذي يجعل الفوجيموريين يتخوّفون من الذهاب إلى انتخابات مبكرة، في حين أن الرئيس يأمل أن تغيّر صناديق الاقتراع موازين القوى في البرلمان لمصلحته.

فيزكارا، المهندس البالغ من العمر 56 عامًا، كان نائبًا للرئيس السابق بيدرو بابلو كوتشينسكي، وقد انتخب في 2018 رئيسًا للبلاد بعدما جعل من مكافحة الفساد شعارًا لحملته الانتخابية.

أربعة رؤساء سابقين ملاحقون

تتميّز البيرو بأنّها البلد الذي أطلق ملاحقات قضائية بتهم فساد بحق أربعة رؤساء سابقين. وفي 17 أبريل انتحر الرئيس السابق آلان غارسيا (1985-1990 و2006-2011) بإطلاق النار على رأسه عندما جاءت الشرطة للقبض عليه في منزله.

وفي مايو وجّه القضاء إلى الرئيس السابق أولانتا هومالا (2011-2016) وزوجته نادين هيريديا اتهامات بتبييض أموال. أما الرئيس السابق بيدرو بابلو كوتشينسكي، الذي أجبر على الاستقالة في 2018، بعدما قضى عامين فقط في السلطة، فيخضع لتحقيق بشبهة تبييض أموال في إطار فضيحة فساد واسعة.

والرئيس السابق الرابع ضمن هذه القائمة هو أليخاندرو توليدو (2001-2006) الذي تم اعتقاله في 16 يوليو في الولايات المتحدة، حيث يقيم، تمهيدًا لتسليمه إلى سلطات بلاده.

