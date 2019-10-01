استجواب وطلب لقاء مباشر.. معركة "عزل ترامب" تستعر

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty ترامب.. ماذا ستفعل الأزمة برئيس الولايات المتحدة؟ تتفاعل أزمة مساءلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سعيا يوما بعد يوم، إذ يخوض الرجل أشرس معاركه على المستوى الداخلي مع خصومه الديمقراطيين.

معركة وصفها ترامب بأنها أشبه بالحرب، وأبرز شواهدها محاولات أثارتها المكالمة الهاتفية المسربة لترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

مكالمة قيل إنه طلب فيها التحقيق في نشاطات هانتر نجل خصمه السياسي جو بايدن نائب الرئيس الأميركي السابق، المرشح الديمقراطي الأبرز للانتخابات الرئاسية المقبلة، و في تعاملات ابنه هانتر العضو في مجلس إدارة مجموعة أوكرانية لإنتاج الغاز كانت متهمة بالفساد.

يسابق الديمقراطيون الخطى وبحذر شديد في الوقت ذاته للتحقيق في القضية، باعتبارها مخالفة دستورية وتقويضا للأمن القومي الأميركي.

ووفقا لآخر التطورات في الأزمة، أرسلت اللجان الثلاث النافذة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أمر استدعاء لرودي جولياني، محامي ترامب الشخصي، سعيا للحصول على وثائق ومستندات تتعلق بعمله في أوكرانيا نيابة عن ترامب.

شاهد: فضيحة أوكرانيا.. "الكونغرس" يستدعي المحامي الشخصي لترامب

مقدم من Euronews AR

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي دواء لحرقة المعدة يسحب من أسواق بعد شكوك بأنه مسرطِن أعلنت شركة "في في إس" لإنتاج الأدوية، عن إيقافها لبيع أدويتها المعروفة لمعالجتها قرحة المعدة والمعروفة باسم "زانتاك" بعد مخاوف من وجود مادة مسرطنة فيها. وتحتوي هذه الأدوية على مادة مسكنة تعرف باسم الرانيتيدين، التي قد تكون مسؤولة عن التسبب في مرض السرطان، ما دفع بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لفتح تحقيقات في الأمر. كما قامت كل من فرنسا وكندا بسحب دواء "زانتاك" من التداول في الصيدليات ومتاجر الأدوية. وذكرت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية في أوائل شهر سبتمبر أيلول، أنها ستعيد تقييم الأدوية التي تحتوي على مادة " نتروصوديوم إيثايلامين" الموجودة عادة في مسكنات الرنتيدين. زراعة رقائق إلكترونية في اليد..ذاكرة إنسان المستقبل الجديدة وذلك بعدما توصلت أبحاث طبية أجريت على الحيوانات إلى وجود صلة لظهور " نتروصوديوم إيثايلامين" والسرطان. ووفق الوكالة الأوروبية للأدوية فإن هذه المادة موجودة أيضا في عدد من الأطعمة والمواد الاستهلاكية المصنعة، ولكنها ليست بذلك الضرر الذي تسببه عند تواجدها كمركب في الدواء، وذلك لانها موجود بنسب منخفضة نسبيا. ووصف المجمع الصحي "سي في إس" أن خطوة إيقاف بيع دواء "زانتاك" في الأسواق جاء كخطوة احترازية "بدافع الحيطة والحذر". وعادة ما يتم بيع هذا الدواء دون وصفة طبية بالصيدليات ومتاجر التسوق. جهاز لقياس الجسيمات المنبعثة من عوادم السيارات والمتسببة بالأمراض ودفعت التحقيقات إلى اتخاذ العديد الهيئات الصحية في دول مختلفة إلى قرارات بين تعليق بيع الدواء أو سحبه وتوفير بدائل. ففي مصر قرر مركز الشؤون الصيدلية التابع لوزارة الصحة إلى إيقاف تداول جميع الأدوية التي تحتوي على مادة "الرانيتيدين". كما لجأت هيئة الخدمات الصحية البحرينية، إلى سحب جميع أنواع التجارية المتداولة لعقار "زانتاك" من الأسواق والعقاقير الأخرى التي تحتوي على "الرانيتيدين". فيما قررت وزارة الصحة الإماراتية التريث، وذكرت أنه لا وجود لقرار دولي لمنع أو إيقاف بيع الدواء، وذكرت أنها في انتظار انتهاء التحقيقات ونتائجها من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة رجل الاقتصاد الفرنسي الأكثر شهرة يعود إلى الساحة مجددا مع كتاب جديد مثير للجدل Euronews (Ar)

شاهد: مآذن عملاقة وقبة ذهبية.. داكار صارت تملك أكبر مسجد في إفريقيا الغربية كان فجر يوم الجمعة الماضي مختلفا في العاصمة السنغالية دكار، حيث رفع أول آذان فجر في أكبر مسجد في إفريقيا الغربية. مسجد "مسالك الجنان" أو هكذا يلقبه السنغاليون يتسع لنحو ثلاثين ألف شخص، ويتبع لطريقة "المريدية" الصوفية. مؤسس هذه الطريقة الصوفية هو السنغالي أحمد بمبا الذي تحتضن مدينة طوبى السنغالية ضريحه. وولد أحمد بمبا عام 1853 في السنغال، وأسس الطريقة المريدية عام 1883، وتركزت دعوته الصوفية على نبذ العنف والعمل الجاد. وقام بتصميم المسجد مهندسون مغاربة، ويتميز المسجد بقبته الذهبية العملاقة ومآذنه الضخمة، بالإضافة إلى زينته الفخمة. وذكرت التقارير أن كلفة بناء المسجد اجتازت 30 مليون دولار وجاء أغلبها من التبرعات كما قدمت الحكومة 10 ملايين دولار إضافية لزينة المسجد وإضاءته. للمزيد على يورونيوز: رجل يقتحم بسيارته مسجدا في شرق فرنسا ولا إصابات بعد 38 عاما من الإنتظار.. المركز الثقافي الإسلامي في ليون يفتح أبوابه Euronews (Ar)

ترامب يدعو لتوقيف رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأمريكي آدم شيف بتهمة الخيانة اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين عبر تغريدة على صفحته بتويتر توقيف رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأمريكي آدم شيف بتهمة الخيانة. وكتب ترامب "أدلى النائب آدم شيف بشكل غير قانوني بتصريح مزيف ورهيب، وزعم بأن هذه القضية كانت الأهم في مكالمتي مع الرئيس الأوكراني، وقرأها بصوت عال أمام الكونغرس والشعب الأمريكي. لا علاقة لهذا الأمر بتاتا بما قلته في المكالمة. القبض على الخائن؟". وسبق وأن طالب ترامب في تغريدة، يوم السبت بتنحية آدم شيف، متهمًا إياه بتعديل النسخة التي تم إصدارها مؤخرًا للمكالمة الهاتفية التي أجراها ترامب في مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. اقرأ أيضا على يورونيوز: رئيس الوزراء العراقي: إسرائيل مسؤولة عن استهداف قوات "الحشد الشعبي" الحكومة الإيرانية: السعودية وجهت رسائل للرئيس روحاني عبر قادة دول أخرى بن سلمان: الحرب مع إيران قد تتسبب بانهيار الاقتصاد العالمي Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO فضيحة أوكرانيا: "الكونغرس" يستدعي المحامي الشخصي لترامب Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

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وحسب تلك اللجان النيابية، أقر جولياني بطلبه من الحكومة الأوكرانية استهداف نائب الرئيس السابق جو بايدن بسبب أنشطته في أوكرانيا.

وأشارت اللجان إلى أن جولياني ملزم بتقديم الوثائق ذات الصلة بحلول الخامسَ عشرَ من أكتوبر الجاري.

ويأتي استدعاء جولياني في إطار اتهامه بالتصرف كعميل لترامب، خدمة لمصالحه السياسية والشخصية، من خلال استغلال سلطة مكتب الرئيس الأميركي.

في خضم هذه التطورات يحشد ترامب مؤيديه ويهاجم الديمقراطيين بضراوة، وأحدث هذه الانتقادات وصفه لمسرب المكالمة الهاتفية بالمزيف الذي طلب ترامب أن يقابله وجها لوجه.

ويرى مراقبون أن محاولات خصوم ترامب لن تنجح في هذه القضية لإزاحته عن المشهد السياسي، شأنها شأن محاولات سابقة، كالتحقيق في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016.

فقرار عزل رئيس الولايات المتحدة يتوقف عند عتبة مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الحزب الجمهوري.. الذي ينتمي إليه ترامب.