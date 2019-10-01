شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى يكشف عن قلق قطر بسبب اتجاه واشنطن لتقليل تواجد قواتها بالدوحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الزعتر، الكاتب السعودى، أن هناك حالة قلق ضخمة لدى النظام القطرى، من اتجاه الإدارة الأمريكية، لتقليل تواجد قواتها فى الدوحة، ونقل مركز سلاح الجو الأمريكى من قطر إلى ساوث كارولينا.
وقال الكاتب السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إنه من الرغم من المليارات التى دفعتها الدوحة لتطوير قاعدة العديد، تنظر قطر بقلق للخطوة الأمريكية بنقل "مركز سلاح الجو الأمريكى" من قطر إلى ساوث كارولينا.
وتساءل خالد الزعتر: هل هي خطوة البداية للتفكير الجدى الأمريكى لتخفيض تواجدها فى قطر، أم هى خطوة أمريكية لابتزاز النظام القطرى.
كان الكاتب السعودى، قد قال إن أوروبا على علم بإرهاب قطر والإخوان فى أوروبا والجمعيات المشبوهة، وتمويلها للإرهاب، لافتا إلى أن هناك قناعة أوروبية بدعم الدوحة وتمويلها لجماعات إرهابية فى أوروبا على رأسها الإخوان، لكن لايزال التناقض هو من يحرك السياسة الأوروبية، وهذه أيضا طريقة تعاطيها مع السياسات الإيرانية.
كانت هذه تفاصيل خبر كاتب سعودى يكشف عن قلق قطر بسبب اتجاه واشنطن لتقليل تواجد قواتها بالدوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.