شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى يكشف عن قلق قطر بسبب اتجاه واشنطن لتقليل تواجد قواتها بالدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الزعتر، الكاتب السعودى، أن هناك حالة قلق ضخمة لدى النظام القطرى، من اتجاه الإدارة الأمريكية، لتقليل تواجد قواتها فى الدوحة، ونقل مركز سلاح الجو الأمريكى من قطر إلى ساوث كارولينا.

وقال الكاتب السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إنه من الرغم من المليارات التى دفعتها الدوحة لتطوير قاعدة العديد، تنظر قطر بقلق للخطوة الأمريكية بنقل "مركز سلاح الجو الأمريكى" من قطر إلى ساوث كارولينا.

وتساءل خالد الزعتر: هل هي خطوة البداية للتفكير الجدى الأمريكى لتخفيض تواجدها فى قطر، أم هى خطوة أمريكية لابتزاز النظام القطرى.

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كان الكاتب السعودى، قد قال إن أوروبا على علم بإرهاب قطر والإخوان فى أوروبا والجمعيات المشبوهة، وتمويلها للإرهاب، لافتا إلى أن هناك قناعة أوروبية بدعم الدوحة وتمويلها لجماعات إرهابية فى أوروبا على رأسها الإخوان، لكن لايزال التناقض هو من يحرك السياسة الأوروبية، وهذه أيضا طريقة تعاطيها مع السياسات الإيرانية.