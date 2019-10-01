شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الحرية المصرى يهنئ السفير الصينى بالعيد الـ70 لقيام الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى وعضو مجلس النواب، برقية تهنئة إلى السفير لياو لى تشانج سفير الصين بالقاهرة بمناسبة العيد الـ70 لقيام جمهورية الصين الشعبية.

وأشار رئيس حزب الحرية المصرى، إلى أن الصين تمكنت تحت قيادة الحزب الشيوعى الصينى من مواجهة الكثير من التحديات خلال 70 عاما لقيام جمهورية الصين الشعبية، متوجها بالتهنئة للصين قيادة وحكومة وشعبا بهذه المناسبة.

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وأكد "حسب الله "، على أهمية العلاقات التاريخية بين القاهرة وبكين وحرص الرئيسين عبد الفتاح السيسى والرئيس الصينى شى جين بينج على دعم العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والتكنولوجية والثقافية وغيرها.

وأشاد "حسب الله" بتطابق وجهتى نظر القاهرة وبكين تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية معربا باسمه وباسم كافة أعضاء وقيادات الحزب عن تمنياته لجمهورية الصين الشعبية بكل التقدم والرخاء.