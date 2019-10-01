شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البرلمان: الجلسة العامة تشهد اليوم تظاهرة فى حب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب صلاح حسب الله، رئيس حزب الحريه المصرى والمتحدث باسم البرلمان، أن انعقاد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، يأتى بالتزامن مع الأحداث التى تقع من محاولات للجماعة الإرهابية، للتآمر ضد مصر، وإشعال الفتنة والسعى لضرب استقرار البلاد والفوضى.

ولفت رئيس حزب الحريه المصرى، إلى أن "الإرهابية " تعمل على تزييف الوعى وضرب الحقائق، وهو ما سيجعل جلسة البرلمان اليوم، لتكون بمثابة "تظاهرة فى حب مصر"، والتأكيد على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، والقيادة التنفيذية، وهو ما طالب الكثير من نواب البرلمان.

وشدد رئيس حزب الحرية المصرى، على أن البرلمان يعد مجلس منتخب معبر عن الشعب المصرى، وهو ما يفرض عليه أن يؤكد اليوم على لسان حال الشراع المصرى بمؤازرة السلطة المصرى، ودعم قواته المسلحة ورجاله.

يذكر أن مجلس النواب ينطلق، اليوم الثلاثاء، فى دوره انعقاده الخامس والأخير، ويبدأ بجلسه افتتاحية للدكتور على عبد العال، يتلو فيه نص دعوة الرئيس لانعقاد البرلمان .