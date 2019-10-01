شكرا لقرائتكم خبر عن بدء دور الانعقاد الخامس للبرلمان اليوم.. اعرف تفاصيل الجلسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول، بعقد جلسة افتتاحية، برئاسة الدكتور على عبد العال.

ومن المقرر، أن تبدأ أعمال الجلسة، بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بدعوة المجلس للانعقاد، لافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول، ثم يعقبه تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 2019، بفض دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الاول.

يلى ذلك، تلاوة الرسائل التى تلقاها المجلس من الحكومة، وتشمل مشروعات القوانين والاتفاقيات التى تم إحالتها للبرلمان، ومن المتوقع أن تشهد الجلسة إخطار الدكتورعلى عبد العال، أعضاء المجلس، باسم الأمين العام للمجلس الجديد، خلفا للمستشار أحمد سعد الأمين السابق الذى تقدم باستقالته منذ شهر.

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وطبقا للائحة الداخلية للمجلس، تختار هيئة مكتب المجلس الأمين العام بناء على ترشيح من رئيس المجلس، ومن المنتظر أيضا أن تشهد الجلسة كلمات لرئيس المجلس، ووكيلى المجلس، وعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية، بمناسبة بدء دور الانعقاد .

كما تشهد الجلسة، إعلان رئيس المجلس بأسماء ممثلى الهيئات البرلمانية التى تم إخطار البرلمان باختيارهم من قبل أحزابهَم، وكذلك ممثل ائتلاف دعم مصر ، وسيدعو رئيس المجلس خلال الجلسة النواب الذين يرغبون فى تغييرعضويتهم باللجان إلى تقديم طلب بذلك .

ويعقد المجلس الجلسة الثانية غدا الأربعاء، حيث يتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وعددها 25 لجنة، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات من النواب على عضوية اللجان.

