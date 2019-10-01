3 طالبات و 25 معلم.. إغلاق مدرسة بالخارجة تفاديًا لإهدار المال العام

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إغلاق مدرسة جناح للتعليم الأساسي بالخارجة، لعدم وجود طلاب بالمدرسة، سوى ٣ طالبات بالصف الثالث الإعدادي.

وأضاف الزملوط، أن القرار يأتي تفاديًا لإهدار المال العام، وحسن سير العملية التعليمية، وخاصة أن الطالبات المقيدات بالمدرسة من أبناء مدينة الخارجة وقرية بورسعيد، وغير مقيمات بقرية جناح.

ووجه المحافظ، بنقل الطالبات لمدارس قريبة من محل إقامتهن، وإعادة توزيع المعلمين بالمدرسة- والبالغ عددهم ٢٥ معلما، لسد العجز بالمدارس التي تتطلب ذلك.