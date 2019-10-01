بالصور.. الوادي الجديد تستعد للاحتفال بالعيد القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، استعدادات المحافظة للاحتفال بالعيد القومي، بتنظيم احتفالية تشارك بها العديد من الجهات علي أرض المحافظة.

أضافت حنان، أن قطاع التعليم بدأ تنظيم بروفات فريق الموهوبين بالتربية والتعليم، وذلك استعدادًا للمشاركة باحتفالات المحافظة بالعيد القومي في الثالث من أكتوبر الحالي، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأشادت نائب المحافظ، بمواهب المشاركين من الطلاب والجهد المبذول من القائمين على التدريب للظهور بالمظهر اللائق بالمحافظة.

وتحتفل محافظة الوادي الجديد، بعيدها القومي في 3 أكتوبر من كل عام بذكرى وصول أولي قوافل التعمير للمحافظة، عام 1959 تنفيذا لقرار الزعيم جمال عبد الناصر، بإنشاء وادي جديد موازٍ لوادي النيل.