حمدوك يؤكد حرص السودان على تعزيز العلاقات مع فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمودك حرص بلاده على تعزيز وتقوية العلاقات السودانية الفرنسية، وبناء شراكات مع القطاع الخاص الفرنسي للاستفادة من الفرص الاستثمارية في السودان، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وقال حمدوك، خلال مؤتمر صحفي مُشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن حكومته سوف تبذل جهود مقدّرة في سبيل تهيئة البيئة المناسبة لعودة اللاجئين السودانيين وتوفير فرص تستوعب طاقاتهم مبينا أن اللجوء والهجرة تعبير حقيقي عن غياب الحكم الرشيد.

نقل حمدوك تعازي السودان حكومة وشعبا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، والذي كان قريبا من القارة الإفريقية.