عجوز يشغّل زوجته القاصر في الدعارة ويحاول بيع رضيعتها

أمرت النيابة العامة المصرية، بحبس مسن ”قواد“ لمحاولته بيع رضيعة زوجته القاصر، والتي حملت بها بطريقة غير مشروعة، وكان يستغلها في أعمال الدعارة مقابل 50 ألف جنيه ما يعادل 3 آلاف دولار

وأمر الوكيل العام العام لنيابات الدخيلة بالإسكندرية، اليوم الإثنين، بحبس مسن قواد حاول بيع رضيعة زوجته القاصر مقابل 50 ألف جنيه، وإيداع الطفلة دار رعاية، وإجراء تحليل DNA.

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وبحسب بيان أمني صدر، اليوم الإثنين، فإن معلومات وردت تفيد بقيام شخص عرض طفلة رضيعة للبيع مقابل 50 ألف جنيه، بمنطقة الدخيلة بالإسكندرية شمالي مصر.

وأفادت تحريات إدارة النشاط الداخلي بمباحث الآداب، بأن المتهم ”قواد“ ويبلغ من العمر 67 سنة، ومتزوج عرفيًا من فتاة قاصر تصغره بـ50 عامًا، يستغلها في ممارسة الدعارة.

وأضافت التحريات، أن الفتاة حملت بطريقة غير مشروعة من شخص مجهول، وعندما وضعت الجنين، عرض عليها بيع الطفلة، وبالفعل عرضها للبيع مقابل 50 ألف جنيه.