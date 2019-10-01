أظهرت بكين للجمهور خلال عرض عسكري اليوم الثلاثاء أحدث صاروخ بالستي عابر للقارات "DF (دونغ فنغ)-41"، يعد الأبعد مدى من نوعه في العالم، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وشرعت الصين في تصميم هذا الصاروخ العامل بالوقود الصلب والمكون من ثلاث وحدات، في الثمانينات من القرن الماضي وبدأت بإجراء اختباراته عام 2012.
وحسب مصادر مختلفة، فإن هذا الصاروخ يصل
ويبلغ طول الصاروخ 21 مترا، وقطره ما بين 220 و250 سنتيمترا، ويمكن إطلاقه من منصة أرضية ثابتة ومنصة متنقلة مركبة على عربة سككحديد، كما يمكن إطلاقه من مواقع تحت أرضية، وتتراوح دقة الإصابة ما بين 100 و500 متر.
كما عرض في بكين اليوم للمرة الأولى أحدث صاروخ مجنح استراتيجي فرط صوتي من نوع "CJ-100"، ذكر الإعلام الصيني أنه يمكن استخدامه لتدمير الأهداف قوية التحصين والمخابئ تحت الأرضية.
وأقامت الصين اليوم الثلاثاء أكبر عرض عسكري في تاريخها بمناسبة الذكرى السنوية الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، شارك فيه حوالي 15 ألف جندي، و580 آلة عسكرية، و160 طائرة ومروحية.
كانت هذه تفاصيل خبر بكين تعرض صاروخًا عابرًا للقارات يعد الأبعد مدى في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.