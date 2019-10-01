الجيش الروسي يتسلم دفعة من الدبابات المطورة

أعلن القائد الأعلى للقوات الجوية البرية في الجيش الروسي، أوليج ساليكوف، أن جيش بلاده تسلم دفعة جديدة من الدبابات الحديثة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وفي بيان مع الصحافة قال المسئول إن قوات المدفعية والدبابات في الجيش الروسي تسلمت عام 2019 أكثر من 400 عربة قتالية حديثة، منها دبابات T-90M

وT-72B3M المطوّرة، ودبابات من طراز T-80BVM، عربات لنقل القوات البرية من نوع BMP-1A.

وأشار المسئول إلى أن وزارة الدفاع في البلاد وقّعت في يونيو العام الجاري عقدًا مع شركة "أورال فاغون زوفود" لإصلاح وتعديل دبابات T-90A، وتطوير هذه المركبات

لتصبح من مرتبة دبابات T-90M.

تجدر الإشارة إلى أن المصمم والمهندس الشهير في شركة "أورال فاغون زوفود"، أندريه تيرليكوف، كان قد اطّلع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويجو، في أغسطس الفائت على أحدث النماذج من دبابات T-72B3 المعدلة، وخصوصًا الطراز M الذي زوّد بأجهزة إنذار مبكر متطورة لحمايتها من الصواريخ والقذائف الموجهة، إضافة إلى أجهزة توجيه ورصد تعمل بكاميرات حرارية وكاميرات الأشعة ما تحت الحمراء.