مليشيات الحوثي تفصل 211 موظفًا بالتعليم وتستبدلهم بالموالين لها

أفادت وسائل إعلام محلية يمنية، اليوم الثلاثاء، أن ميليشيات الحوثي، أصدرت قرارًا يقضي بفصل (211) موظفا في ديوان عام وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرتها في العاصمة صنعاء، بذريعة انقطاعهم عن العمل.
وقالت المصادر - وفقًا لما أوردته قناة (العربية الحدث) ، إن الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثيين الانقلابية غير
وفي سياق متصل، استنكر ناشطون وحقوقيون يمنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اتخاذ ميليشيا الحوثي الانقلابية قرار الفصل بحق الموظفين، بهدف تعيين آخرين موالين لهم.
وسبق لميليشيات الحوثي أن أصدرت قرارات بتوقيف معلمين وتربويين واستبدلتهم من الموالين لها.
وتعرض قطاع التعليم في اليمن لأضرار بالغة، طالت بنيته التحتية، كما يواجه قرابة 200 ألف معلم في مناطق سيطرتها صعوبات بعد توقف رواتبهم منذ أكتوبر 2016، منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية.
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