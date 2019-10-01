إيطاليا.. دعوات لخفض سن التصويت إلى 16 عاماً

أيدت أحزاب الائتلاف الحاكم في إيطاليا، اليوم الثلاثاء، خفض الحد الأدنى لسن التصويت إلى 16 عاماً، في خطوة قال محللون إنها ستزيد عدد الناخبين نحو مليون نسمة.
وستكون إيطاليا ثاني دولة في الاتحاد الأوروبي بعد النمسا تخفض الحد الأدنى لسن المشاركة في الانتخابات العامة لأقل من 18 عاماً.
وكان رئيس الوزراء السابق إنريكو ليتا، قد أثار هذا النقاش يوم الاثنين، عندما دعا إلى خفض سن التصويت بشكل فوري، بعد مشاركة شبان في مظاهرات في مدن بشتى أنحاء العالم للمطالبة بإجراء سياسي لمواجهة التغير المناخي.
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وقال ليتا الأكاديمي وعضو الحزب الديموقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم لصحيفة "لا ريبوبليكا"، "إنها وسيلة لإبلاغ هؤلاء الشبان... إننا نأخذهم على محمل الجد".
ويتعين على الإيطاليين حالياً أن يكون سنهم 18 عاماً لانتخاب نواب المجلس الأدنى للبرلمان (مجلس النواب) و25 عاماً للتصويت في انتخابات المجلس الأعلى للبرلمان (مجلس الشيوخ).
وأيد دعوة ليتا كل من نيكولا زينجاريتي زعيم الحزب الديموقراطي ولويجي دي مايو زعيم حركة (5-نجوم) الشريك الآخر في الائتلاف الحاكم.
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