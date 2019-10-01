حكومة جونسون تعتزم طرح بديل لـ"شبكة الأمان" الإيرلندية

تعتزم الحكومة البريطانية طرح بديل لـ"شبكة الأمان" لتنظيم الحدود الإيرلندية، بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست". بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية.

وكانت شبكة الأمان، التي رفضها النقاد المؤيدون لـ"بريكست" الذين يعتقدون أنها ستجعل بريطانيا ضمن ترتيبات جمركية غير محددة مع الاتحاد الأوروبي، حجر عثرة رئيسي في المفاوضات بين بروكسل ولندن.

ويقول مؤيدوها إن ذلك الترتيب أساسي من أجل جعل الحدود مفتوحة بين إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وإيرلندا الشمالية، وبالتالي احترام اتفاق سلام هش في أراضي المملكة المتحدة.

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وذكرت محطة "آر تي إي" الإيرلندية، أن لندن تخطط لاقتراح عدد من المراكز الجمركية على الجانبين على طول الحدود الإيرلندية، وستقع على بعد عدة كيلومترات من الحدود الحقيقية وسيتم تتبع السلع بنظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) إلى أن تصل إلى الجانب الآخر.

واستخدمت إيرلندا نفوذها في الاتحاد الأوروبي للدفع نحو حدود مفتوحة، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وستضمن شبكة الأمان حدوداً أيرلندية مفتوحة، وهو حجر الأساس لاتفاق الجمعة العظيمة للسلام لعام 1998، من خلال مطالبة بريطانيا بمواصلة الانصياع لقواعد الجمارك للاتحاد الأوروبي حتى يتم التوصل لحل آخر، مثل اتفاق تجاري.