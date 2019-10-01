بريطانيا تعيد 7 آلاف من عملاء "توماس كوك" المتعثرة

قالت هيئة الطيران المدني البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن 39 رحلة جوية من المقرر أن تعيد 7000 شخص آخرين إلى البلاد بعد انهيار توماس كوك.

وحتى الآن جرى إعادة 115 ألفاً من أصل ما يزيد على 150 ألف مسافر منذ بدء العملية في 23 سبتمبر .

وكانت الهيئة قد أفادت بأنها أعادت حتى الآن أكثر من نصف العدد الإجمالي لعملاء الشركة المتضررين منذ أن أطلقت بريطانيا، الإثنين الماضي أكبر عملية إعادة لمواطنين من الخارج في أوقات السلم.

وأعلنت شركة توماس كوك البريطانية الرائدة في مجال السياحة والسفر، إفلاسها ما أجبر السلطات على بدء عملية ضخمة لإعادة نحو 600 ألف من السياح في العالم.