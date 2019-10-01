إعصار "ميتاج" يخلف خسائر فادحة في تايوان

قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 12 شخصاً أصيبوا جراء الإعصار ميتاج الذي ضرب تايوان في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، مع الساعات الأولى من، صباح الثلاثاء، قبل أن يتجه شمالاً إلى كوريا الجنوبية.
وأفاد مركز عمليات الطوارئ المركزي، اليوم الثلاثاء، بأن معظم الإصابات نتجت عن سقوط أشياء بسبب سرعة تحرك "ميتاج" في تايوان.
وأوضح المركز أن الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة أضرت بجزء من شبكة الكهرباء وتركت 66 ألفاً و773 منزلاً بدون كهرباء.
وتم إجلاء أربعة آلاف و976 شخصاً في جميع أنحاء الجزيرة من السكان الذين يعيشون في الجبال أو المناطق المعرضة للفيضانات.
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وذكرت هيئة الإطفاء الوطنية، أنه حتى الآن تم انتشال حوالي 10 أشخاص من المياه ويجري علاجهم في المستشفى، دون الإبلاغ عن وفيات.
ورفع مكتب الطقس المركزي في تايوان تحذيراته بشأن من الإعصار والأمطار الغزيرة مع استمرار ضعف ميتاج.
ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى كوريا الجنوبية مساء الأربعاء.
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