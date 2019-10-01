ليبيا تنقذ 31 مهاجراً غرب طرابلس

أفادت البحرية الليبية، اليوم الثلاثاء، بأن قوات حرس السواحل تمكنت من إنقاذ 31 مهاجراً غير شرعي على بعد نحو 65 ميلاً شمال مدينة صبراتة غرب طرابلس.

وقال مكتب الإعلام بالبحرية الليبية: "إن بلاغاً ورده حول وجود قارب هجرة غير شرعية يحتاج إلى إنقاذ، ما دفع لإبحار دورية تتبع القطاع الغربي بحرس السواحل الليبي، يوم الأحد، في عملية بحث وإنقاذ تمكنت خلالها من إنقاذ قارب مطاطي على متنه 31 مهاجر غير شرعي".

وأشار المكتب في إيجاز صحفي نشره يوم الإثنين، إلى أن عملية الإنقاذ تمت بالقرب من المنصات النفطية، على بعد نحو 65 ميلاً شمال مدينة صبراتة غرب طرابلس.

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يشار إلى أن ليبيا تعد نقطة انطلاق للمهاجرين غير الشرعين الراغبين في التوجه إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.