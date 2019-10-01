كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحصاءات حكومية: تراجع الناتج المحلي القطري بـ 1.4% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انكمش اقتصاد قطر بـ 1.4% في الربع الثاني من العام، مقارنةً مع نفس الفترة قبل عام، متضرراً من تراجع في قطاعي التصنيع، والتشييد، وفقًا لما كشفته إحصاءات حكومية.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش أيضاً بـ 0.9% في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول، بالأسعار الثابتة.

وهبط قطاع التصنيع 7.4%، ونزل التشييد 3.5%، وذلك حسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري.

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.88% خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، خاسراً 92.04 نقطة ليغلق عند مستوى 10420.02 نقطة.

Advertisements

وبلغت خسائر رأس المال السوقى 6.6 مليار ريال ليغلق عند مستوى 576.617 مليار ريال بنسبة انخفاض 1.13%. بلغ حجم التداول ببورصة قطر 410.668 مليون سهم بقيمة 1.033 مليار ريال عبر تنفيذ 29.54 ألف صفقة.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 4.89%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.51%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.72%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.39%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 3.65%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%

جاء ذلك استكمالاً للانكماش الحاصل في الربع الأول من العام الجاري، ووفق وكالة بلومبرغ الأمريكية، انكمش قطاع التشييد القطري في الربع الأول من العام الجاري بـ 1.2%، حسب بيانات هيئة التخطيط والإحصاء القطرية الصادرة في يونيو(حزيران) الماضي، ما يؤثر سلباً على أداء كل الاقتصاد القطري.