أفغانستان: مقتل 11 شرطيا في هجوم لطالبان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل 11 شرطيا أفغانيا، صباح اليوم الثلاثاء، في حجوم لحركة طالبان على مقر محلي للشرطة في ولاية بلخ شمالي أفغانستان.
وقال المتحدث باسم حاكم الولاية، منير أحمد فرهاد، إن الهجوم بدأ في وقت مبكر من صباح اليوم، الثلاثاء، اندلعت على إثره معركة بالأسلحة النارية، ولا تزال جارية حول مقر الشرطة في منطقة شورتبه.
وقال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن المتمردين اجتاحوا المنطقة، وهو زعم نفاه فرهاد وأضاف ان التعزيزات في طريقها إلى شورتبه.
وقال رئيس مجلس ولاية بلخ، محمد أفضل حديد، إنه يخشى من ارتفاع عدد الضحايا في حال عدم وصول التعزيزات على الفور لكون المنطقة نائية.
يشار إلى أن هجمات طالبان لا تزال تتواصل حتى في الوقت الذي أجرت فيه أفغانستان انتخابات رئاسية الأسبوع الماضي، وانهارت محادثات طالبان مع الولايات المتحدة حول اتفاق سلام الشهر الماضي.
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