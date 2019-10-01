مدرب منتخب مصر يدرس قرارا جديدا بشأن صلاح!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المدرب الجديد للمنتخب، حسام البدري، تواصل مع نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بشأن حالة الإجهاد التي يعاني منها مؤخرا.

وذكر الاتحاد المصري في بيان رسمي "تواصل حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني، ومحمد بركات مدير المنتخب، مع لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول، للاطمئنان على حالته الصحية ومعرفة مدى حالة الإجهاد التي يعاني منها، بسبب ضغط المباريات المتلاحقة مع ناديه".

وتابع "تم أيضا الاطلاع على برنامجه التدريبي، لمراعاة برنامجه العلاجي، لا سيما أنه قد يحتاج إلى فترة راحة خلال المرحلة المقبلة، حفاظا عليه من أي مضاعفات مستقبلا قد تؤثر على حالته الفنية".

وواصل البيان "يدرس حسام البدري قرارا جديدا بشأن محمد صلاح، خلال معسكر المنتخب المقبل لخوض ودية بوتسوانا، يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر، لضمان إراحة اللاعب والتخلص من حالة الإجهاد".

وأردف "جاء ذلك في ظل الاستراتيجية الجديدة، التي وضعها حسام البدري بتكليف أفراد جهازه المعاون، طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض، بمتابعة دورية لحالة جميع اللاعبين المحترفين والتواصل معهم، لحصر معدلات المشاركات ومراعاة ظروف كل لاعب على حدة، ووضعها في حسابات الجهاز الفني في مسألة الاستدعاءات الرسمية المقبلة".