مدرب مانشستر يونايتد: سنتعلم من درس آرسنال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبر مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أولي جونار سولسكاير، أن فريقه سيتعلم من درس التعادل على أرضه أمام آرسنال (1-1)، ضمن أحداث الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يتمكن مانشستر يونايتد من الحفاظ على تقدمه بهدف في الشوط الأول، عندما تلقت شباكه هدفا في الشوط الثاني أحرزه مهاجم آرسنال بيير أوباميانغ نتيجة خطأ في تمريرة الكرة من لاعب يونايتد أكسل توانزيبي.

وقال سولسكاير في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" بعد انتهاء المباراة "تقدنا 1-0 ثم لم نتمكن من إضافة الهدف الثاني الذي أردناه، هذا الأمر الذي سنتعلم منه هذه المرة، أن نكون أكثر حسما، هناك مباريات عديدة تقدمنا فيها بالنتيجة 1-0، سنتعلم، منحناهم هدفا".

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وأضاف "نحن في بداية بناء شيء، إنه أمر محبط قليلا أننا لم نتمكن من إضافة الهدف الثاني، أوباميانغ سجل 7 أهداف في 7 مباريات، هذا ما أعنيه في أن نكون أكثر حسما، ربما تعتقد أنه كان بإمكان هاري ماجواير اللحاق به، لكن أوباميانغ كسر مصيدة التسلل بعدة ياردات وكانت نهاية جيدة منه".

وأشار سولسكاير إلى لمسة اليد التي حدثت على أحد لاعبي آرسنال داخل منطقة جزائهم، وقال "في بعض الأحيان تسمع ضجيجا وتجرب حظك أليس كذلك؟ يمكنك أن تطلق صافرتك ثم تتأكد في حال راودك الشك، أنا وبعض أنصار يونايتد كنا متأكدين".

وختم سولسكاير قائلا "تقديم الجهد ليس مشكلة بالنسبة لهؤلاء الشبان، إنهم يعملون بجد في التمارين من أجل التطور، كانوا سلبيين بعض الشيء في البداية، كان بإمكاننا المغامرة أكثر من خلال التقدم للأمام".