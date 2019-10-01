شكرا لقرائتكم خبر عن طقم حوثي ينهي حياة 5 أفراد من أسرة واحدة في حزيز بصنعاء والان مع التفاصيل

تسببت مليشيا الحوثي بوفاة خمسة افراد من أسرة واحدة في العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية إن المليشيات وعلى متن طقم استوقفت سيارة وعلى متنها أسرة كاملة وقامت بتفتيش السيارة في سوق حزيز بالعاصمة صنعاء.

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وذكرت المصادر ان المليشيات طلبت من سائق السيارة عشرين ألف ريال، وبعد استلامهم المبلغ غيّر عناصر المليشيات موقفهم وأصروا على اعتقاله واصطحابه إلى قسم القيضي بصنعاء.

وأكدت المصادر أن عناصر المليشيات قامت بمطاردة السيارة وأثناء المطاردة أطلقت النيران وأصابت إحدى عجلات السيارة متسببة في انحراف السيارة واصطدامها بسيارة نقل دينة.

وأفادت المصادر أن الحادث الآليم نتج عنه وفاة الأسرة بكاملها، وهم: أحمد سعيد المقشي (35 عاماً)، وزوجته (36 عاما)، ومحمد أحمد سعيد (13 عاما)، وعلي احمد سعيد (9 أعوام)، و لطف احمد سعيد (8 أعوام د).